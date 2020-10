Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 03.10.2020, 19:10 Uhr befuhr ein 23jähriger mit seinem Pkw Toyota die Erfurter Straße in Sömmerda. Ein ebenfalls 23jähriger Fahrzeugführer wurde am 03.10.2020, 19:50 Uhr mit seinem Pkw BMW in der Erfurter Straße in Kölleda festgestellt. Bei beiden Verkehrskontrollen stellten die Beamten fest, dass die 23jährigen Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge offenbar unter dem Einfluss von Drogen im Straßenverkehr führten. Es folgten die Blutentnahmen. Gegen die beiden 23jährigen wurde jeweils ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Zudem wurde bereits am 02.10.20, 23:00 Uhr ein 27jähriger mit einem Pkw Skoda im Birkenweg in Straußfurt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 27jährige das Fahrzeug zwar ohne Fahrerlaubnis, dafür aber unter dem Einfluss von Drogen im Straßenverkehr führte. Es folgte die Blutentnahme. Gegen den 27jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdacht des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. (FS)

