Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Dieb klaut Geldbörse

Sömmerda (ots)

Ein besonders dreister Dieb schlug gestern Mittag auf einem Supermarktparkplatz in der Frohndorfer Straße von Sömmerda zu. Nachdem eine 42-jährige Frau ihre Einkäufe im Auto verstaut hatte, brachte sie den Einkaufwagen weg. Dabei ließ sie den Kofferraum offen. Eine unbekannte Person nutzte den kurzen Moment und stahl aus dem Kofferraum das Portemonnaie der Frau. Neben persönlichen Dokumenten und EC-Karten, gelangte der Dieb so an 500 Euro Bargeld und Schmuck. (JN)

