Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Heute Morgen, gegen 5:00 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann auf ein brennendes Auto im Bereich Röntgenstraße/Fritz-Noack-Straße aufmerksam. Er versuchte, bis zum Eintreffen der Polizei und Feuerwehr erfolglos die Flammen zu löschen. An dem Chevrolet entstand Totalschaden in Höhe von 7.000 Euro. Unbekannte hatten das Auto in Brand gesetzt. An einem davor parkenden Opel Corsa waren die Täter bei dem Versuch gescheitert, dieses ebenfalls anzubrennen. Die Kripo Erfurt ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere wird eine größere Gruppe als Zeugen gesucht, die sich in der Nacht im Bereich des Brandorts aufgehalten haben sollen. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/574324-602 oder -123) unter Angabe der Vorgangsnummer 230384 entgegen. (JN)

