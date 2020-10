Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb hinter Gittern

Erfurt (ots)

Gestern wurde gegen einen 26-jährigen Mann Haftbefehl erlassen. Er hatte am Mittwochnachmittag in Erfurt gleich in zwei Drogeriegeschäften Kosmetikartikel gestohlen. In dem zweiten Geschäft wurde er von einem Ladendetektiv gestellt. Der Dieb hatte seine Beute im Wert von über 1.300 Euro in präparierten Taschen verstaut, um die Diebstahlssicherung zu umgehen. Eine Überprüfung ergab, dass sich der aus Vietnam stammende Mann illegal in Deutschland aufhielt. Der 26-Jährige wurde festgenommen. Nach Haftrichtervorführung wurde er in ein Gefängnis gebracht. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell