Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randalen in der Altstadt

Erfurt (ots)

Gestern Abend randalierte eine vierköpfige Gruppe in einem Haus in der Erfurter Altstadt. Drei Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 45 Jahren wollten bei einem 28-jährigen Mann 30 Euro Schulden eintreiben. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein, um in das Haus zu gelangen. Anschließend traten sie gegen die Wohnungstür des Mannes und versuchten, über den Balkon in seine Wohnung zu kommen. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden sie gestellt. Die Männer waren stark alkoholisiert. Einer von ihnen wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingewiesen. Gegen die Gruppe wird nun wegen Sachbeschädigung und versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt. (JN)

