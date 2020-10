Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind verschreckt Einbrecher

Erfurt (ots)

Offensichtlich verhinderte gestern Abend in Schwansee ein 12-Jähriger einen Einbruch. Der Junge war am Abend allein zu Hause, als er auf dem Grundstück zwei unbekannte Personen wahrnahm. Aus Angst schloss er die Rollläden des Hauses und informierte seine Eltern. Von den Tätern fehlte bei Eintreffen der Polizei jede Spur. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatten die Unbekannten bereits ein Fenster am Haus geöffnet. Der Junge hatte die Einbrecher offenbar bei ihrer Tat gestört und vertrieben. (JN)

