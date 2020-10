Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Computer gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Diebe in eine Wohnung am Waidmühlenweg ein. Nachdem sie sich unbemerkt Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft hatten, hebelten sie die Wohnungstür eines 22-jährigen Mannes auf. Aus den Räumlichkeiten stahlen sie einen Computer im Wert von ca. 3.000 Euro. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei am Tatort zum Einsatz. Sie führt die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN)

