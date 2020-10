Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlechter Scherz

Landkreis Sömmerda (ots)

In Witterda erlaubte sich jemand am frühen Mittwochmorgen einen schlechten Scherz am Haus einer 48-jährigen Frau. Die Unbekannten beschmierten die Haustür und den Eingangsbereich mit Fäkalien. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (JN)

