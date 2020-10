Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Überraschungs-Ei

Sömmerda (ots)

Bekanntlich wartet auf Kinder, neben der Schokolade, in jedem siebten Ei eine kleine Überraschung. So verspricht es zumindest ein bekannter Süßwarenhersteller. Auch für die Polizei gab es gestern Abend eine kleine Überraschung. Die Beamten kontrollierten während einer Fußstreife in Sömmerda einen 32-jährigen Mann. Dabei stießen sie auf ein Überraschungs-Ei. Statt Spielzeug befand sich darin allerdings Cannabis. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den Mann Anzeige erstattet. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell