Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleinkind schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Walschleben zu einem Verkehrsunfall. In der Bahnhofstraße überholte ein 19-jähriger VW-Fahrer eine 26-jährige Fahrradfahrerin. Im Überholvorgang erfasste der junge Mann die Frau. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Ihr einjähriger Sohn, welcher in dem Fahrradkindersitz saß, zog sich schwere Verletzungen zu. Mutter und Kind wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell