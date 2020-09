Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher scheitern bei Feuerwehr

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Dieb versuchte in die Feuerwehrwache der Freiwilligen Feuerwehr Walschleben einzubrechen. Zwischen dem 27.09.2020 und 29.09.2020 nutzte er eine Steighilfe, um an ein vergittertes Fenster des Gebäudes zu gelangen. Der unbekannte Täter entfernte das Fenstergitter gewaltsam. Zudem wurde die Fensterglasscheibe beschädigt. In das Objekt gelangte der Einbrecher nicht. Allerdings verursachte er mehrere hundert Euro Sachschaden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell