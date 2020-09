Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Wohnung

Erfurt (ots)

In der Futterstraße von Erfurt schlugen Diebe zwischen Montag- und Dienstagabend zu. Auf unbekannte Weise gelangten sie in einen Hinterhof. Von dort gelangten sie über eine angelehnte Tür in die Wohnung eines 40-jährigen Mannes. Ohne Sachschaden zu verursachen, ließen die Diebe unter anderem Lautsprecher und einen Staubsauger im Gesamtwert von 700 Euro mitgehen. (JN)

