Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw-Fahrer gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 21.09.2020, gegen 10:45 Uhr, überholte ein BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 4 einen Lkw. Dabei fuhr er von Straußfurt in Richtung Greußen. Während des Überholvorgangs fuhr ein unbekannter Autofahrer von einem Feldweg auf die Bundesstraße auf. Die beiden Autos kollidieren seitlich miteinander. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird der Fahrer des LKWs als Zeuge gesucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 220395. (JN)

