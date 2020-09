Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Unfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein tragischer Unfall ereignete sich gestern Nachmittag in Gebesee. Ein 63-jähriger Mopedfahrer verlor in der Ortslage aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Simson. Das Kleinkraftrad bäumte sich auf, so dass seine 15-jährige Enkelin von dem Moped fiel. Sie verletzte sich dabei leicht. Der Mann stürzte in der weiteren Folge mit der Simson. Dabei verletzte sich der 63-jährige so schwer, dass er am Abend im Krankenhaus verstarb.

