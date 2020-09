Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen sichergestellt

Sömmerda (ots)

Als am Montagabend Rettungskräfte einen verwirrten Mann in der Frohndorfer Straße von Sömmerda behandeln wollten, bekam dieser flinke Füße. Auf der Suche nach dem Mann wurde die Polizei zur Unterstützung angefordert. Polizisten stellten den 40-Jährigen kurze Zeit später vor seinem Wohnhaus fest. Er räumte ein, im Besitz von Drogen zu sein. In seiner Wohnung stellten die Beamten mehrere Gramm Marihuana sicher. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (JN)

