Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Zwei Erfurter mussten gestern den Diebstahl ihrer Fahrräder feststellen. Einem 24-jährigen Mann wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Adalbertstraße ein graues Mountainbike der Marke Cube, Typ Stereo 120 Race 29 im Wert von 2.000 Euro gestohlen. In der Moritzstraße hatten Diebe ebenfalls ihr Unwesen in dem Keller eines Mehrfamilienhauses getrieben. Hier ließen sie von einem 28-jährigen Mieter Elektrowerkzeug und Fahrradteile sowie ein blaues Mountainbike Trek Superfly im Gesamtwert von 3.900 Euro mitgehen. (JN)

