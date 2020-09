Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Wildunfälle bei Bachra

Landkreis Sömmerda (ots)

Innerhalb von acht Stunden kam es im Bereich Bachra gleich zu zwei Wildunfällen. Der erste Unfall ereignete sich am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, zwischen Bachra und Ostramondra. Eine 50-jährige Skoda-Fahrerin konnte auf der Fahrbahn einem querenden Reh nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Das Reh flüchtete. Am Auto entstand 500 Euro Sachschaden. Ein 61-jähriger Skoda-Fahrer kollidierte heute Morgen, gegen 04:50 Uhr, mit einem Reh zwischen Bachra und Olbersleben. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt. Verkehrsteilnehmer sollten gerade am Abend und am frühen Morgen im Bereich von Feldern und Wäldern aufmerksam fahren und die Geschwindigkeit anpassen. (JN)

