Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bikes verschwunden

Erfurt (ots)

Diebe stahlen in der Nacht von Freitag zu Samstag aus einem Keller in der Kölledaer Straße zwei hochwertige Fahrräder. Wie die Langfinger in das Haus gelangten, ist noch nicht bekannt. Die blau/roten E-Bikes der Marke Zündapp haben einen Wert von über 2000 Euro. (JS)

