Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto mit Graffiti beschmiert

Erfurt (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag an einem Auto am Juri-Gagarin-Ring zu schaffen. Die Schmierfingen besprühten das Auto mit grüner Farbe. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Wer für den schlechten Scherz verantwortlich ist, ist nicht bekannt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell