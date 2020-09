Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots)

Ein Betrunkener 39-Jähriger versuchte in der Nacht von Samstag zu Sonntag nach einem Verkehrsunfall seinen beschädigten Autoreifen zu wechseln. Der Mann war im Bereich der Weimarischen Straße in einer Rechtskurve mit einem Leitpfosten kollidiert, der auf einer Mittelinsel stand. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des Betrunkenen arg in Mittleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 1,6 Promille. Gestern Nachmittag verursachte ebenfalls ein betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall. Aufgrund von überhöher Geschwindigkeit und offensichtlicher Fahruntauglichkeit kam er in der Körnerstraße nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Bordstein. Das Auto wurde dadurch erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Knapp zwei Promille erreichte der 30-jährige Autofahrer beim durchgeführten Atemalkoholtest. (JS)

