Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Minderjährige schlagen sich auf offener Straße - Zeugen gesucht!

Erfurt (ots)

Am heutigen Tag gegen 14:00 Uhr prügelten sich zwei Minderjährige in der Bahnhofstraße in Erfurt. Sie sollen sich mehrfach geschlagen und auch am Boden gelegen haben. Die beiden Jungs konnten durch die Polizei jedoch nicht angetroffen werden. Die Beteiligten sollen ca. 13-14 Jahre alt und schlank gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord zu melden. (MK)

