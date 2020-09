Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 18jähriger widersetzt sich der Festnahme; - Eigentümer gesucht -

Erfurt (ots)

Beamte des ID Süd kontrollierten am 26.09.2020 um 00:30 Uhr in der Altonaer Straße einen 18jährigen Radfahrer. Bereits zu Beginn der Durchsuchung der Person wurde ein kleines Schraubglas mit mehreren Konsumeinheiten Crystal aufgefunden. Überdies bestand gegen den umfangreich polizeibekannten Heranwachsenden ein Haftbefehl, da er zu einer gegen ihn gerichteten Gerichtsverhandlung nicht erschienen war. Während der Durchsuchung wurde bemerkt, dass die Person noch etwas in der Faust verborgen hielt. Er verweigerte jedoch die Herausgabe des Gegenstandes. Letztlich versuchte er, sich der Maßnahme zu entziehen und warf hierbei den Gegenstand kräftig auf den Boden. Er konnte, unter erheblicher Gegenwehr, durch die Kollegen unverletzt fixiert werden. Der Gegenstand entpuppte sich als weiteres Schraubglas, welches durch die Handlung zerbarst. Der Inhalt, wieder Crystal, wurde auf dem Gehweg verteilt, die Beamten konnten noch ca. 2,5g sichern. Bei der weiteren Durchsuchung wurden noch mehrere Hinweise aufgefunden, dass der Heranwachsende Handel mit Methamphetamin betreibt. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung erbrachte allerdings keine weiteren verfahrensrelevanten Funde. Der Beschuldigte führte noch diverses Einbruchswerkzeug bei sich. Ermittlungen ergaben, dass das durch ihn genutzte Mountainbike der Marke Ghost offenkundig nicht rechtmäßig in seinen Besitz gelangt ist. Da jedoch die Rahmennummer bisher nicht in Fahndung steht, wird derzeit davon ausgegangen, dass der Diebstahl des Rades durch den Eigentümer selbst noch nicht bemerkt wurde.

Die im Laufe des Tages durchgeführte Vorführung beim Haftrichter erbrachte, dass der Beschuldigte sich in der anstehenden Regenzeit keine Gedanken über wetterfeste Kleidung machen muss. Er wurde in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Falls Angaben zum rechtmäßigen Eigentümer des abgebildeten Mountainbikes gemacht werden können, erbittet der ID Süd (0361/74430) unter Angabe der Vorgangsnummer 0225506/2020 eine diesbezügliche Information. (MF)

