Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Die Unbelehrbaren

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 25. auf den 26. September 2020 stellten Beamte des ID Süd mehrere Straßenverkehrsteilnehmer fest, welche trotz des teils erheblichen Konsums von Alkohol oder berauschenden Mitteln ein Fahrzeug führten. Den Anfang machte ein 39jähriger Hyundaifahrer, welcher an einer Kontrollstelle einer Ausfallstraße im Erfurter Osten um 21:40 Uhr einen Atemalkoholwert von 0,72 Promille vorweisen konnte. An der gleichen Stelle wurde er jedoch um 23:15 Uhr mit 1,36 Promille von einem 28jährigen Opelfahrer übertroffen. Ein 30jähriger Fahranfänger aus der Krämpfervorstadt bereute es um 03:25 Uhr, dass er noch kurz einen Freund nach hause gefahren hatte. Der Führerscheinneuling wies, trotz Alkoholverbot, einen Atemalkoholwert von 0,2 Promille auf. Kurz darauf wurde, ebenfalls in der Krämpfervorstadt, eine 32jährige Volkswagenlenkerin gestoppt. Bereits beim Ansprechen fiel die deutliche Alkoholisierung auf. Der Alkoholtest manifestierte mit 1,25 Promille die Wahrnehmung der Beamten. Ein 33jähriger Radfahrer versuchte, sich gegen 05:00 Uhr der avisierten Kontrolle zu entziehen. Hierbei erreichte er in der Stauffenbergallee mühelos erstaunliche Geschwindigkeiten. Er konnte jedoch gestoppt und der Grund hierfür schnell ermittelt werden. Sein E-Bike wurde dergestalt manipuliert, dass es mit Motorunterstützung bis zu 50km/h erreichen kann. Der Drogenvortest war positiv auf Methamphetamin, zudem ist der rechtmäßige Besitz des Gefährtes fraglich. Last but not least wurde um 06:00 Uhr, wieder in der Krämpfervorstadt, ein 39jähriger Radfahrer mit 1,87 Promille Atemalkohol ertappt. Nach der beweissicheren Feststellung der Rauschmittelkonzentrationen erwarten alle Personen Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen mit nicht unerheblichen Geldstrafen und Fahrverboten. (MF)

