Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Amtliche Kennzeichen vertauscht

Erfurt (ots)

In Erfurt-Marbach wurden die amtlichen Kennzeichen mehrerer Pkw untereinander getauscht. Dies wurde dem Inspektionsdienst Erfurt-Nord am heutigen Tag mitgeteilt. Ob es sich nur um einen Streich handelte, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen und Anzeige gegen Unbekannt gefertigt. Zeugen können sich bei der Polizei in Erfurt-Nord melden. (MK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell