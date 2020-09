Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall

Sömmerda (ots)

Am Freitag Nachmittag kam es an einem Kreisverkehr bei Kölleda zu einem Verkehrsunfall. Ein 23jähriger Skodafahrer übersah, dass vor ihm eine 59jährige Frau ihren Opel abbremste und fuhr hinten auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 1000 EU.

