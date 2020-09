Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkäuferin verhindert Betrug

Erfurt (ots)

Beinahe wäre eine 91-jährige Erfurterin auf Betrüger reingefallen. Dank einer aufmerksamen Verkäuferin, gingen die Täter aber leer aus. Die Rentnerin erhielt am Mittwoch einen Anruf, in dem ihr ein Gewinn versprochen wurde. Alles was die Frau tun sollte, um einen fünfstelligen Geldbetrag zu erhalten, war es eine angebliche Gebühr mit Googleplay Gutscheinen zu begleichen. Als die Frau in einen Elektronikmarkt die Gutscheinkarten im Wert von 300 Euro kaufen wollte, wurde eine Verkäuferin hellhörig und hinterfragte den Grund des Kaufs. Der Betrug flog auf. Der Rentnerin entstand dadurch glücklicherweise kein Schaden. Gerade Verkäufer sollten sehr aufmerksam sein, wenn ältere Menschen Gutscheinkarten von hohen Wert kaufen. (JN)

