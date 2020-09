Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rüttelplatten gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe waren gestern auf zwei Baustellen in Erfurt unterwegs und stahlen Rüttelplatten. In der Arnstädter Straße verschwand eine Rüttelplatte im Wert von über 13.000 Euro. In Egstedt wurde ebenfalls eine Rüttelplatte gestohlen. Sie hat einen Wert von ca. 6.000 Euro. Beide Geräte wurden auf den Baustellen gesichert. Baggerschaufeln lagen auf den Rüttelplatten und trotzdem gelang es den Dieben die Beute frei zu bekommen und zu stehlen. Möglicherweise steht ein weißer Transporter mit Hubwagen im Zusammenhang mit den Diebstählen. Dieser wurde in Baustellennähe gesichtet. Es handelte sich um ein aus Polen stammendes Fahrzeug. Sollten verdächtige Fahrzeuge im Umfeld von Baustellen auffallen, so informieren Sie bitte umgehend die nächste Polizeidienstelle. (JS)

