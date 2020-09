Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kausalkette

Erfurt (ots)

Weil ein 40-Jähriger gestern Abend in der Rudolstädter Straße einen Unfall verursachte, musste seine Frau ins Gefängnis. Der Mann war sturzbetrunken auf ein anderes Auto aufgefahren und geflüchtet. Die Polizisten stellten den 40-Jährigen bei seiner Frau fest. Mit über zwei Promille war er stark alkoholisiert. Einen Führerschein hatte er auch nicht. Bei der Überprüfung seiner 43-jährigen Ehefrau stellte sich heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen sie gleich mit und verbrachten sie in ein Gefängnis. Dort wird sie die nächsten Monate bleiben. Auch der 40-Jährige hatte einen offenen Haftbefehl. Diesen konnte er aber mit dem bezahlen der Geldstrafe abwenden. Bei dem Unfall den er verursacht hatte, wurden zwei Personen leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 4000 Euro. (JS)

