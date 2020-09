Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahme und Drogenfund

Erfurt (ots)

Am Montag konnte die Kriminalpolizei einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 35-jährigen Mann aus Erfurt vollstrecken. Der Haftbefehl ist das Ergebnis längerer Ermittlungen, die gegen den Mann wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt wurden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Kriminalisten am Montag fündig. Sie stellten 680 Gramm Marihuana sowie eine Luftdruck- und eine Reizgaswaffe sicher. Der 35-Jährige kam noch am selben Tag in ein Thüringer Gefängnis. (JN)

