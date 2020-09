Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkäuferin bestohlen

Erfurt (ots)

In Kölleda wurde am Montagmorgen eine Verkäuferin in einem Supermarkt bestohlen. Ein Dieb hatte sich unbemerkt in den Personalbereich begeben und aus dem Spind einer 43-jährigen Frau, ein Portemonnaie gestohlen. Anschließend nutzte er die Geldkarten, um an einem Geldautomaten über 800 Euro abzuheben. (JN)

