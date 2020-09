Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresor gestohlen

Erfurt (ots)

Am Dienstag brachen Diebe in die Wohnung eines 34-jährigen Mannes in der Erfurt Altstadt ein. Gewaltsam öffneten sie ein Badfenster, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und wurden schließlich fündig. Sie stießen auf einen Tresor, den sie aus der Wandverankerung rissen. Die Diebe verschwanden unbemerkt mit dem Tresor, in dem sich mehrere 10.000 Euro Bargeld befanden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell