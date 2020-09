Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rentner fällt auf Betrüger rein

Erfurt (ots)

Wie dreist Betrüger sein können zeigt ein aktueller Fall aus Erfurt. Ein 85-jähriger Mann erhielt täglich mehrere Briefe, in denen ihm Gewinne versprochen wurden. Das einzige was der Mann dabei tun sollte, war es kleine Geldbeträge in einem Rücksendeumschlag zurückzuschicken. Das ganze Spiel zog sich über etwa drei Jahre, sodass der Rentner schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Euro an die Betrüger verlor. Die Polizei warnt eindringlich vor falschen Gewinnversprechen. Seriöse Firmen verlangen zur Auslösung eines Gewinns niemals eine Gebühr, den Abschluss einer Transportversicherung oder eine Vorauszahlung. (JN)

