Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Rädern

Erfurt (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter vom Hof eines Autohauses im Ortsteil Ilversgehofen in Erfurt sieben Komplettradsätze. Hierzu bockten die Täter die zugehörigen Pkw verschiedener Modelle auf Pflastersteinen auf und entfernten die Räder in der Folge fachmännisch. Bei den Rädern handelte es sich um hochwertige 19-Zoll-Sätze mit einem Gesamtwert von ca. 35.000 Euro.

