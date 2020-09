Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Korrekturmeldung zu: "Zeugen gesucht"

Erfurt (ots)

Der Polizei wurde Freitagnachmittag mitgeteilt, dass es auf dem Erfurter Anger zu einem Vorfall mit einem Säugling kam. Sie beobachtete eine Passantin wie eine offenbar überforderte Frau das Baby sehr grob in den Kinderwagen "warf". Äußerst unsanft und aggressiv ging die Frau mit dem Säugling um, so dass es möglich ist, dass dem Kind etwas zugestoßen sein könnte. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr im Bereich der Sitzbänke, zwischen "neuem" Angerbrunnen und der Filiale einer Fast Food Kette. Vermutlich wollte die Frau dem Baby die Flasche geben und der Säugling verweigerte die Nahrung. Die Frau geriet derart in Rage, dass andere darauf aufmerksam wurden. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Zwischen 17 - 20 Jahre alt, untersetzte Figur. Sie trug die mittelblonden halblangen Haare zum Zopf gebunden, über der Stirn trug sie einen Pony. Sie trug ein verwaschenes blau-graues Top mit beiger Aufschrift und Jeans. Der Säugling war ca. 2 Monate alt und hatte dunkle Haut. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, ist nicht bekannt. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zur Identität der Unbekannten machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord entgegen: 0361/ 78400. (Vorgangsnummer: 0219559) (JS)

