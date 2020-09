Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei warnt vor Erpressermasche

Erfurt (ots)

Dating-Seiten im Internet sind oft die perfekte Plattform für Erpresser. Immer wieder fallen Menschen auf eine Masche rein, die der Polizei bereits bestens bekannt ist. Die Erpresser heucheln den Opfern im Internet nach längerem Kontakt sexuelles Interesse vor. Die Täter verlangen schließlich Nacktbilder oder fordern ihre Opfer zu einem erotischen Videochat auf. Nichtsahnend lassen sich Menschen darauf ein. Am Ende drohen die Täter aber damit, die meist freizügigen Bilder ihrer Opfer zu veröffentlichen und fordern mehrere tausend Euro Bargeld. Genauso erging es am Wochenende einen 23-jährigen Mann aus Erfurt. Die Polizei warnt eindringlich davor, freizügige Aufnahmen an fremde Personen zu schicken. (JN)

