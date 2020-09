Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf frischer Tat ertappt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte ein aufmerkmsamer Anwohner beobachten, wie zwei Personen sich an einem Fenster einer Pizzeria in der Vilniuser Straße in Erfurt zu schaffen machten und verständigte daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten wurden die zwei Einbrecher noch im Objekt festgestellt, welche daraufhin über ein hinteres Fenster sofort die Flucht ergriffen. Unglücklich für sie, liefen sie dort weiteren Polizisten in Arme und konnten vorläufig festgenommen werden. Ihre Beute hatten sie auf der Flucht zurückgelassen, welche in Tatortnähe aufgefunden werden konnte. Gegen beide Personen wurde eine Anzeige erstattet. (RM)

