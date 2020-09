Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sömmerda (ots)

Am 19.09.2020 gegen 09:00 Uhr parkte ein 33 Jähriger seinen Pkw Seat in Sömmerda auf dem Parkplatz vor dem Kaufland. Als er gegen 10:15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er Kratzer an der Tür und dem Kotflügel hinten links mit. Ein Unbekannter hat beim Ein - oder Ausparken den Pkw Seat beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden von ca. 800 EUR. (wo)

