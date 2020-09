Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit einer verletzten Person

Weißensee (ots)

Am 18.09.2020 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 50 Jähriger mit seinem Pkw Chevrolet in Weißensee die Bahnhofstraße. An der Ampelkreuzung musste er bei rot halten. Ein 41 Jähriger auf seinem Mountainbike bemerkte das zu spät und fuhr auf den Pkw auf und beschädigte die Heckscheibe. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR (wo)

