Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Messerattacke

Erfurt - Arnstädter Straße (ots)

Am Samstagmorgen gerieten zwei junge Männer in einer Straßenbahn in der Arnstädter Straße in Streit. Es entwickelte sich eine Handgreiflichkeit, in deren Verlauf der unbekannte Täter den 29-jährigen Geschädigten mit einem Messer am Arm verletzte. Anschließend flüchtete er unerkannt. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd (0361/74430) unter Angabe der Vorgangsnummer 0219048 zu melden. (M.C.)

