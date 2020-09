Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Raub - Täter identifiziert

Erfurt - Krämpfervorstadt (ots)

Der Tatverdächtige zur Räuberischen Erpressung vom 17.09. in der Halleschen Straße konnte durch einen Zeugenhinweis identifiziert werden. Es handelt sich um einen 15-jährigen Jugendlichen, der am Freitag von Beamten des Inspektionsdienstes Süd in Tatortnähe aufgegriffen wurde. Er wurde den Eltern übergeben. Bislang war der Jugendliche polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. (M.C.)

