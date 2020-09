Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Radler

Erfurt (ots)

Zwei alkoholisierte FahrradfahrerInnen stellte die Erfurter Polizei in der letzten Nacht fest. Kurz vor Mitternacht wurde in der Moritzstraße ein 23-Jähriger Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Er erreichte bei dem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille. Noch mehr intus hatte eine 18-Jährige. Sie wurde auf ihrem Drahtesel gegen 03:00 Uhr in der Weimarischen Straße kontrolliert. Gegen beide wurde Anzeige erstattet, eine Blutentnahme veranlasst. (JS)

