Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ums Leben gekommen

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag verstarb ein 81-Jähriger bei einem Brand in der Hans-Sailer-Straße. Der entstandene Schaden an dem Nebengelass wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Durch Brandermittler der Erfurter Kriminalpolizei wurde der Brandort am heutigen Tag untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Spezialisten davon aus, dass fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer ursächlich für den Brand ist. Vermutlich hat der Senior versucht mit einem Propangasbrenner ein Wespennest am Dach auszuräuchern. Die Dachbalkenkonstruktion geriet in Brand. Bei dem Versuch das Feuer zu löschen, verstarb der 81-Jährige. Durch die Feuerwehr mussten mehrere Wohnungen geöffnet werden um zu überprüfen, ob sich noch Personen in dem Gebäude befinden. In dem Bereich des Wohnhauses kam es Verkehrsbeeinträchtigungen während des Einsatzes. (JS)

