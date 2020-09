Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geflüchtet und gestellt

Erfurt (ots)

Ein Ladendieb flüchtete gestern in der Scharnhorststraße aus einem Discounter. Der 42-Jährige hatte Lebensmittel im Wert von knapp 20 EUR gestohlen und rannte dann aus dem Geschäft. Der stellvertretende Filialleiter verfolgte den Dieb. Dieser warf mit einem Glas nach dem Angestellten. Mit Hilfe anderer Kunden konnte der Mitarbeiter den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Durchsuchung des Mannes stellte sich heraus, dass er auch in einem anderen Geschäft auf Diebestour war. Die Polizisten stellten Kopfhörer sicher. Er wurde vorläufig festgenommen und heute in eine JVA gebracht. (JS)

