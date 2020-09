Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast

Erfurt (ots)

Einen großen Schreck bekam gestern Nachmittag eine Seniorin in der Erfurter Innenstadt. In ihrer Wohnung stand plötzlich ein Unbekannter. Er hielt einen Schlüssel in der Hand und gab an, sich in der Wohnung geirrt zu haben, dann verschwand der Mann wieder. Gestohlen hat der Eindringling nichts. (JS)

