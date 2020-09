Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisste wieder aufgefunden

Erfurt (ots)

Gestern Abend wurde eine 93-jährige Frau aus einem Pflegeheim in Kölleda vermisst gemeldet. Auf der Suche nach der Seniorin kam neben mehreren Polizisten auch die Rettungshundestaffel Marlishausen zum Einsatz. Da die Suchmaßnahmen bis in die frühen Morgenstunden erfolglos verliefen, wurde ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung hinzu gezogen. Dieses Mal war die Suche von Erfolg gekrönt. Der Hubschrauber lokalisierte die Frau. Mit dem Verdacht auf Unterkühlung, kam sie in Krankenhaus. (JN)

