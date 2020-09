Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Unfall

Erfurt (ots)

Am 21.08.2020 kam es in Kölleda, gegen 05:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrradfahrer hatte die B 176 auf Höhe eines Supermarktes überquert und dabei einen lilafarbenen Mitsubishi mit Sömmerdaer Kennzeichen übersehen, der in Richtung Frohndorf fuhr. Es kam zur Kollision. Die Fahrerin kümmerte sich um den gestürzten Radfahrer und setzte danach ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nun die unbekannte Autofahrerin als Zeugin. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 194022 entgegen. (JN)

