Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Volles Programm

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag kontrollierten Polizisten in Riethgen einen 29-jährigen Mopedfahrer. Dabei hatten sie einen Volltreffer gelandet. Nicht nur, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, unter Drogeneinfluss stand und er in seiner Tasche mehrere Gramm Marihuana bei sich führte. Gegen ihn lag außerdem ein Haftbefehl vor. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Vormittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Haft des Mannes an. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell