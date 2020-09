Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte bei Unfall

Erfurt (ots)

An der Anschlussstelle Kölleda kam es an der Autobahn 71 gestern in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Kia-Fahrerin war von der Autobahn abgefahren und hatte die Vorfahrt einer 46-jährigen Frau missachtet, die mit ihren VW auf der Landstraße von Dermsdorf in Richtung Leubingen fuhr. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei wurden beiden Frauen leicht verletzt und es entstand Sachschaden von etwa 8.000 Euro. (JN)

