Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferrohre gestohlen

Erfurt (ots)

Akrobatisch ging es an einer Sömmerdaer Kirche zwischen Sonntagabend und Montagmorgen zu. Diebe kletterten über einen Blitzableiter an dem Gotteshaus in vier Meter Höhe und demontierten 16 Meter Kupferfallrohre im Wert von 300 Euro. Hierbei beschädigten sie außerdem den Blitzableiter. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist noch unklar. (JN)

