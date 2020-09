Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bettwaren gestohlen

Erfurt (ots)

Auf hochwertige Bettwaren hatte es ein Dieb in der Nacht zu Montag in einem Mehrfamilienhaus am Domplatz abgesehen. Der Täter öffnete gewaltsam insgesamt vier Keller. Aus einem Abteil ließ er u.a. eine Gesundheitsdecke sowie ein Kopfkissen im Wert von über 1.000 Euro mitgehen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell